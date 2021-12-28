Владислав Малкин поручил проверить работу всех ФАПов Орловской области

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15:37, 28 декабря 2021 года
Владислав Малкин поручил проверить работу всех ФАПов Орловской областиРегиональный прокурор сделал это в ходе визита в Глазуновский район и посещения фельдшерско-акушерского пункта в селе Тагино.
Прокурор Орловской области Владислав Малкин посетил Глазуновский район после получения обращения от местной жительницы, пожаловавшейся на длительный простой при вводе в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в селе Тагино.
ФАП был построен год назад и передан в управление местной ЦРБ, однако он фактически не работал из-за отсутствия лицензии, которую не слишком торопились получать. Нужные документы в итоге были собраны и направлены в депздрав. Вчера его глава Станислав Шувалов заявил, что работы вскоре должны быть завершены.
Параллельно прокурор поручил проверить фактическую работу ФАПов по всему региону.
«ФАП полностью готов к приёму жителей, все недостатки устранены, санитарно-эпидемиологическое заключение получено. Заявление на получение лицензии сегодня принято в департаменте здравоохранения. В максимально короткий срок оформим документы и новый ФАП примет своих первых пациентов»
, – заявил Станислав Шувалов
в соцсетях.
Также Владислав Малкин разобрался с транспортным сообщением. После его визита был восстановлен маршрут «Тагино – Глазуновка». Автобусы по нему не ходили с января по декабрь.
Фото: соцсети Станислава Шувалова
Артём Ежаков