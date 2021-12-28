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15:39, 28 декабря 2021 года Кто стоит за образом капитана Татаринова? Книга «Два капитана» Вениамина Каверина стала судьбоносной для многих поколений. В этом году исполнилось 70 лет с момента выхода романа. Считается, что одним из прототипов капитана Татаринова является исследователь-полярник Владимир Русанов. Подтверждение этому искала корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич вместе с сотрудниками музея Русанова.





Несколько лет назад, к юбилею Вениамина Каверина, сотрудники орловской библиотеки имени Бунина устраивали большое мероприятие, посвящённое писателю и героям его романа «Два капитана». Основными претендентами на образ Татаринова считаются два северных исследователя - Брусилов и Седов.



Евгений Старых, библиотекарь областной библиотеки им. И.А. Бунина: «От первого Каверин взял маршрут и неудачное завершение экспедиции. От Седова писатель взял характер героя - мужественный и волевой, а также тот трагический аспект, касающийся плохой подготовки экспедиции, в частности проблемы со снабжением».

А вот сотрудники музея Русанова уверены, что и орловский исследователь Севера также может претендовать на роль прототипа капитана Татаринова. Кстати, 25 декабря 2021 года музею Русанова исполнилось 39 лет. За всё время его существования были найдены подтверждения присутствия нашего земляка в известном романе.



Дело в том, что в 1912 году сразу три русские экспедиции направились к Северному полюсу. Капитанами были Русанов, Брусилов и Седов.



Ирина Лазоренко заведующая Домом-музеем В.А. Русанова: «Всех их ожидала удивительно трагическая судьба. Цели и задачи экспедиций были разные. Экспедиция Русанова преследовала цель пройти Северным морским путём вдоль всего арктического побережья России».

Экспедиции Седова и Брусилова стремились достичь Северного полюса. Седов погиб, его экспедиция смогла вернуться в Архангельск, а вот брусиловская - пропала без вести, и о её судьбе до сих пор ничего неизвестно, в отличие от русановской.



Обнаружить пропавшую экспедицию Русанова пытались несколько раз. Первые находки были сделаны еще в 1934 году, и, конечно, Каверин о них знал.



Ирина Лазоренко заведующая Домом-музеем В.А. Русанова: «Впервые об этой экспедиции вспомнили в 1934, когда на одном из безымянных островов обнаружили столб с надписью «Геркулес 1913».

Затем, через 30 лет, экспедицией газеты «Комсомольская правда» на одном из островов Таймыра была обнаружена стоянка русановцев и найдены многие предметы полярников, которые сейчас хранятся в музее. Среди них металлическая часть багра. В романе Каверина именно багор с надписью «Шхуна «Святая Мария» находит Саня Григорьев.



В 2000-х годах на Таймыр отправилась экспедиция ГТРК «Орёл». Этой темой много лет занимался журналист Валерий Сальников. В результате поисков в копилку находок добавились ещё несколько предметов, принадлежавших пропавшей экспедиции Русанова. Так что эта история, которая в свое время так взволновала Каверина, продолжает будоражить воображение и искать подтверждения и опровержения.





Эва Стасюлевич





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