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15:42, 28 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Защита от ковида: ещё 14 тысяч доз «Спутника Лайт» пришло на Орловщину.



- Первая сельская. Модельные библиотеки создают не только в городе.



- Кто стоит за капитаном Татариновым? Прообразы героя романа Каверина «Два капитана» искала корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.



- Подарок с олимпийским размахом. Спорткомплекс «Победа» - открыт.



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