Главная » Новости



17:30, 28 декабря 2021 года Орловец не смог устоять против соблазна присвоить кубышку пенсионера Из тайника пожилого мужчины пропало 85 тысяч рублей.





В Малоархангельском районе полицейские установили подозреваемого в краже 85 тысяч рублей у пенсионера, – сообщает сайт областного УМВД. Пожилой мужчина хранил деньги в тайнике, проверяя накопления раз в месяц.



На карандаш правоохранителей попал 35-летний знакомый потерпевшего. Он навещал пенсионера и помогал тому в быту, а однажды услышал телефонный разговор, в котором хозяин дома говорил, что регулярно откладывает часть пенсии. Деньги были украдены, пока пожилой мужчина спал. Их фигурант успел потратить.



На время расследования подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Один из возможных вариантов наказания допускает тюремное заключение сроком до 6 лет.





Артём Ежаков





Новости СМИ2