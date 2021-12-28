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17:30, 28 декабря 2021 года

Орловец не смог устоять против соблазна присвоить кубышку пенсионера

Из тайника пожилого мужчины пропало 85 тысяч рублей.


В Малоархангельском районе полицейские установили подозреваемого в краже 85 тысяч рублей у пенсионера, – сообщает сайт областного УМВД. Пожилой мужчина хранил деньги в тайнике, проверяя накопления раз в месяц.

На карандаш правоохранителей попал 35-летний знакомый потерпевшего. Он навещал пенсионера и помогал тому в быту, а однажды услышал телефонный разговор, в котором хозяин дома говорил, что регулярно откладывает часть пенсии. Деньги были украдены, пока пожилой мужчина спал. Их фигурант успел потратить.

На время расследования подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Один из возможных вариантов наказания допускает тюремное заключение сроком до 6 лет.


Артём Ежаков


 
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