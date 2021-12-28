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16:13, 28 декабря 2021 года В Орле шестилетний Ян Калинин попробовал себя в роли помощника машиниста Об этом мальчик мечтал с трёх лет. Исполнить мечту помогли в Орловском отделении РЖД.





Он сказал: «Поехали», и спецпоезд тронулся. Точка отправления - станция Цон, точка прибытия - железнодорожный вокзал Орла. В кресле помощника машиниста - шестилетний Ян Калинин. В этот день исполнилась его заветная мечта – попробовать себя в управлении поездом.



Ян с трёх лет грезит техникой. В числе любимых игрушек - троллейбус, трамвай и железная дорога. Любит не только собирать, разбирать, но и наблюдать.



Людмила Громова, мама Яна Калинина, жительница г. Орла: «Он говорит: «Мама, поехали на вокзал». Мы стояли, провожали и встречали поезда, слушали гудки. Часами мог стоять ребёнок и просто смотреть».

Чтобы сын мог поближе познакомиться с управлением поездом, Людмила отправила заявку на участие во всероссийской акции проекта «Мечтай со мной». Большой надежды на удачу не было, но предновогоднее чудо свершилось: желание исполнено, и не одно. В подарок - настоящая фуражка.



Виктор Сенюшкин, и.о. руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «Я наугад выбрал - висели шарики, попался шарик с желанием Яна стать машинистом».

Чтобы исполнить заветное желание мальчика, Виктор договорился с руководством Орловско-Курского региона Московской железной дороги. Там путешествие откладывать не стали. Яну рассказали и показали, как работают железнодорожники и в каких условиях.



Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Мы постарались Яну показать работу железнодорожного транспорта, провели с ним сегодня время. И я хочу поздравить всех детей с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы мечты у всех сбывались».

Теперь не только Ян, но и его мама верит в чудо! На следующий год вновь напишет письмо Деду Морозу - мальчик мечтает о путешествие в северную столицу.





Анна Вайсергисер





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