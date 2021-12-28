Итоги 2021 года. Юлия Опанасюк

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16:20, 28 декабря 2021 года
Итоги 2021 года. Юлия ОпанасюкКорреспондент ГТРК «Орёл» в уходящем году рассказывала не только об Орловщине, но и о других регионах нашей страны.
В мае вместе с дайверами подводного клуба «Диво» Юлия Опанасюк отправилась на Валаам. Ей удалось не только познакомиться с величественной природой архипелага, но и пообщаться с братией Спасо-Преображенского мужского монастыря, а также стать свидетельницей поиска артефактов, покоящихся на дне Ладоги.
В декабре уходящего года вместе с блогером Алексеем Ушаковым, который рассказывает о жизни в российской глубинке, Юлия навестила семью Афониных, проживающую в Свердловском районе. Приехали гости не с пустыми руками, а с подарками.
Впечатлила Юлию и судьба Клавдии Новиковой. Потеряв 15 лет назад дочь, женщина посвятила себя восстановлению храма в селе Залесное Новодеревеньковского района.
Юлия Опанасюк