вторник 28.12.2021 17:18:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:25, 28 декабря 2021 года

В Орле открыта охота на мандарины

Цитрусовые интересны не только покупателям, но и сотрудникам Россельхознадзора.


Конец декабря - время «охоты» на мандарины. Покупатели присматривают самые красивые «трофеи». Тем временем сотрудники Россельхознадзора выискивают на прилавках товар, заражённый опасными вредителями.

Евгений Зорькин, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Управление Россельхознадзора проводит мониторинги в течение всего года три раза в неделю. В данный момент просто усилили контроль за поступающей продукцией - к новому году увеличились поставки продукции высокого фитосанитарного риска: цитрусовые, киви».

Самый популярный карантинный вредитель для мандаринов - щитовка. Она, подобно пиявке, высасывает из фруктов питательные вещества. Однако прямого вреда человеку не несёт. Насекомое может быть опасным лишь в том случае, если вы выращиваете цитрусовые на подоконнике. Домашние лимоны могут перенять «заразу» от покупных мандаринов. Обнаружить её можно путем лабораторного исследования. Идеальный кандидат для экспертизы - фрукт с повреждениями.

Выбирать самый популярный новогодний фрукт нужно по внешнему виду. Продавцы уверяют, что белого налета на турецких мандаринах бояться не стоит.

Ещё один традиционный новогодний фрукт - ананас. Его тоже проверяют перед Новым годом, но карантинных вредителей, как правило, не находят - они погибают при транспортировке от холодных температур.

Штраф за партию с вредителями – «смешной», всего 500 рублей. Куда неприятнее для продавцов, если мандарины карантинными с вредителями изымают на утилизацию.


Юлия Сабельникова


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.