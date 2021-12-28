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16:25, 28 декабря 2021 года В Орле открыта охота на мандарины Цитрусовые интересны не только покупателям, но и сотрудникам Россельхознадзора.





Конец декабря - время «охоты» на мандарины. Покупатели присматривают самые красивые «трофеи». Тем временем сотрудники Россельхознадзора выискивают на прилавках товар, заражённый опасными вредителями.



Евгений Зорькин, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Управление Россельхознадзора проводит мониторинги в течение всего года три раза в неделю. В данный момент просто усилили контроль за поступающей продукцией - к новому году увеличились поставки продукции высокого фитосанитарного риска: цитрусовые, киви».

Самый популярный карантинный вредитель для мандаринов - щитовка. Она, подобно пиявке, высасывает из фруктов питательные вещества. Однако прямого вреда человеку не несёт. Насекомое может быть опасным лишь в том случае, если вы выращиваете цитрусовые на подоконнике. Домашние лимоны могут перенять «заразу» от покупных мандаринов. Обнаружить её можно путем лабораторного исследования. Идеальный кандидат для экспертизы - фрукт с повреждениями.



Выбирать самый популярный новогодний фрукт нужно по внешнему виду. Продавцы уверяют, что белого налета на турецких мандаринах бояться не стоит.



Ещё один традиционный новогодний фрукт - ананас. Его тоже проверяют перед Новым годом, но карантинных вредителей, как правило, не находят - они погибают при транспортировке от холодных температур.



Штраф за партию с вредителями – «смешной», всего 500 рублей. Куда неприятнее для продавцов, если мандарины карантинными с вредителями изымают на утилизацию.





Юлия Сабельникова





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