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17:33, 29 декабря 2021 года Итоги 2021 года. Юлия Сабельникова В центре её сюжетов – человек: интересный, яркий, без страха и сомнений меняющий свою жизнь.





Как отмечает корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова, рассказывать про тех, кто лежит на диване, ей не интересно. В центре её сюжетов – человек с яркой жизнью. Героиней материалов Юлии была и представительница уникальной профессии сурдопереводчика (таких специалистов всего три), и строитель, решивший внезапно стать исследователем китов, и учительница, севшая за руль большегруза, и пенсионерки из орловской глубинки, стремящиеся повторить успех «Бурановских бабушек».





Юлия Сабельникова





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