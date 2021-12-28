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18:00, 28 декабря 2021 года Пациентов орловской детской больницы поздравили «летающие» Деды Морозы Спасатели, облаченные в костюмы новогоднего волшебника, спустились с крыши с помощью альпинистского снаряжения и заглянули в окно каждой палаты. Снегурочка предпочла подняться к ребятам с земли.





Сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области креативно поздравили маленьких пациентов НКМЦ им. З. И. Круглой. Спасатели, облаченные в костюмы новогоднего волшебника, с помощью снаряжения спустились с крыши и заглянули в каждое окно больничных палат. Снегурочка поднялась на автоподъемнике.



Все дети получили новогодние подарки и главное пожелание – выздороветь.

«Это настоящее волшебство для наших детей. Эпидемиологические ограничения не позволяют нам организовать праздник для детей в обычном формате, многие загрустили, так как Новый год приходится встречать в больнице, а сегодня многие вдохновились, увидев Дед Мороза и Снегурочку, и, конечно, настоящих пожарных и спасателей. Спасибо большое организаторам!», – заявила главный врач областной детской больницы Людмила Крылова.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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