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20:00, 29 декабря 2021 года

Итоги 2021 года. Антон Киселёв

Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв большую часть своей работы посвятил проблемам, с которыми столкнулись люди. Благодаря ему многие удалось решить.


Главной темой года для корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва стала реконструкция Красного моста. Он чётко может выстроить хронологию событий, связанных с едва начавшимся ремонтом и его остановкой. А развитие уголовных дел, возникших по этой теме, Антон изучал не только в Орле, но и в Белгороде.
 
Ещё одна скандальная история, произошедшая в Троснянском районе, также обратила на себя внимание нашего корреспондента. Он пристально следил за делом чиновников, выделившим сиротам непригодное для проживания жильё. Виновные осуждены в совокупности на 11,5 лет.
 
Кроме того, на счету Антона Киселёва освещение проблем, связанных с мусорным коллапсом, повышением стоимости проезда в общественном транспорте и с кризисом, возникшим в трамвайно-троллейбусном управлении.
 
А самым ярким событием, о котором Антон рассказал телезрителям, стало открытие в Орле парка Победы.



Антон Киселёв


 
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