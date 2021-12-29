Итоги 2021 года. Антон Киселёв

Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв большую часть своей работы посвятил проблемам, с которыми столкнулись люди. Благодаря ему многие удалось решить.

Главной темой года для корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва стала реконструкция Красного моста. Он чётко может выстроить хронологию событий, связанных с едва начавшимся ремонтом и его остановкой. А развитие уголовных дел, возникших по этой теме, Антон изучал не только в Орле, но и в Белгороде.

Ещё одна скандальная история, произошедшая в Троснянском районе, также обратила на себя внимание нашего корреспондента. Он пристально следил за делом чиновников, выделившим сиротам непригодное для проживания жильё. Виновные осуждены в совокупности на 11,5 лет.

Кроме того, на счету Антона Киселёва освещение проблем, связанных с мусорным коллапсом, повышением стоимости проезда в общественном транспорте и с кризисом, возникшим в трамвайно-троллейбусном управлении.

А самым ярким событием, о котором Антон рассказал телезрителям, стало открытие в Орле парка Победы.