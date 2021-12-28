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19:06, 28 декабря 2021 года

В Орле с наступающим Новым годом поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Представители регионального отделения партии «Единая Россия» и волонтёры вместе с поздравлениями вручили подарки.


Орловские ветераны получают поздравления. В преддверии праздников выполнили просьбу Василия Михайловича Онищука – починили забор, забетонировали дорожку, ведущую к калитке и подлатали у его дома дорогу. А волонтёры подарили ему вязаные рукавички. В феврале 2022 года Василий Онищук отметит свой 95-й день рождения.
 
Кавалер ордена Отечественной войны I степени Александр Трофимович Терешонок гостей встретил в парадной форме и боевом настроении. 
 
Участник блокады Ленинграда Абрам Израилович Миркин гостям рад всегда. За чашкой чая защитник Ленинграда рассказывал гостям о той поре, когда кусочек хлеба был на вес золота. В планах на 2022 год у Абрама Израиловича посещение в Мариинского театра, ну а новогоднюю ночь он по традиции встретит с родными.
 
Навестили сегодня и семью Барановых. Несколько недель назад у них сломался телевизор, и супруги уже настроили себя, что обойдутся без любимых телепрограмм. Но под Новый год случаются чудеса – в качестве подарка им преподнесли телевизор, его, кстати, сразу же настроили волонтёры. Теперь супруги вновь буду узнавать о новостях из программы «Вести-Орёл».



Юлия Опанасюк


 
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