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19:06, 28 декабря 2021 года В Орле с наступающим Новым годом поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Представители регионального отделения партии «Единая Россия» и волонтёры вместе с поздравлениями вручили подарки.





Орловские ветераны получают поздравления. В преддверии праздников выполнили просьбу Василия Михайловича Онищука – починили забор, забетонировали дорожку, ведущую к калитке и подлатали у его дома дорогу. А волонтёры подарили ему вязаные рукавички. В феврале 2022 года Василий Онищук отметит свой 95-й день рождения. Кавалер ордена Отечественной войны I степени Александр Трофимович Терешонок гостей встретил в парадной форме и боевом настроении. Участник блокады Ленинграда Абрам Израилович Миркин гостям рад всегда. За чашкой чая защитник Ленинграда рассказывал гостям о той поре, когда кусочек хлеба был на вес золота. В планах на 2022 год у Абрама Израиловича посещение в Мариинского театра, ну а новогоднюю ночь он по традиции встретит с родными. Навестили сегодня и семью Барановых. Несколько недель назад у них сломался телевизор, и супруги уже настроили себя, что обойдутся без любимых телепрограмм. Но под Новый год случаются чудеса – в качестве подарка им преподнесли телевизор, его, кстати, сразу же настроили волонтёры. Теперь супруги вновь буду узнавать о новостях из программы «Вести-Орёл».





Юлия Опанасюк





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