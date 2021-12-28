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19:39, 28 декабря 2021 года Андрей Клычков посетил Колпнянский район и узнал о самых важных его достижениях Местный бюджет в этом году получился профицитным - доходы больше расходов на 30 миллионов рублей. Район достиг всех запланированных показателей.





Одним из главных достижений в Колпне стал ремонт пешеходного моста через реку Сосна. Старожилы помнят его ещё деревянным, в 1986-м вместо него появилась полноценная металлическая переправа. Но и она с годами пришла в негодность. В 2019-м специалисты после обследования назвали подвесной мост аварийным, и этим летом началась реконструкция. Виктор Громов, глава Колпнянского района: «Мы вложили 8 миллионов в ремонт этого моста. Денег не жалко, главное чтобы люди чувствовали себя в безопасности, проходя по этому сооружению». А мост действительно востребованный, по нему самый короткий путь из центра посёлка на полиграфическую фабрику, автотранспортное предприятие, хлебзавод и сахарный завод, а на последнем работают почти полтысячи человек. Популярно среди колпнянцев и движение в другую сторону - а именно в лицей, который стоит на противоположном берегу. Там, кстати, глава региона сегодня тоже был. В образовательном учреждении летом завершился ремонт спортзала за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Но на этом строительные работы в лицее не завершились, в следующем году здесь начнётся капитальный ремонт самого здания.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Колпнянский район у нас всегда был с хорошими показателями. В этом году с существенным профицитом закончен год, что позволяет району дальше двигаться и развивать свои собственные направления. Ну и при поддержке областного бюджета мы и дальше будем откликаться на те пожелания, которые будут у района». Фактически профицит бюджета Колпнянского района в этом году составил 30 миллионов. Все эти средства будут направлены на развитие социальной сферы. Глава района пообещал, что в 2022-м профицит будет больше вдвое.





Антон Киселёв





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