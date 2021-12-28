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19:55, 28 декабря 2021 года

Сегодня маленьких пациентов НКМЦ им. Круглой в Орле навестили два Деда Мороза и Снегурочка

Акцию организовали волонтёры и спасатели МЧС.


Волшебство и радость пациентам НКМЦ им. Круглой подарили в рамках акции «Новогодний десант». На Орловщине он высадился впервые.
 
Наталия Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «Замечательная идея пришла в голову добровольцам Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а мы помогли реализовать эту идею. Два Деда Мороза спустились с помощью альпинистского снаряжения».
 
Не обошлось и без Снегурочки. Внучка Деда Мороза поднялась к окнам больницы на пожарном подъёмнике. Новогодние волшебники задерживались у окон, за которыми - больничные палаты, где находятся на лечении дети. 
 
Радость получили все участники новогодней акции. Врачи отмечают, что положительные эмоции обязательно ускорят выздоровление.



Анна Вайсергисер


 
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