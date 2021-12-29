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21:20, 28 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Особое внимание - вкусным новогодним символам. На что нужно обращать внимание, приобретая мандарины, мы узнали в ходе рейда Россельхознадзора.
- Сегодня маленьких пациентов НКМЦ им. Круглой навестили два Деда Мороза.
- Ветераны Великой Отечественной войны получили поздравления и подарки к Новому году.
- Андрей Клычков посетил Колпнянский район и узнал о самых важных его достижениях.
Вести-Орёл