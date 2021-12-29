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8:10, 29 декабря 2021 года

В Орловской клинической больнице задержали дебошира

36-летнего мужчины вывели из здания сотрудники Росгвардии.


Орловские росгвардейцы отреагировали на сигнал из областной клинической больницы и задержали там 36-летнего нарушителя общественного порядка, – сообщает сайт управления. Мужчина осыпал посетителей и персонал медучреждения потоком брани, а затем и вовсе умышленно повредил больничное имущество. Успокоил дебошира наряд вневедомственной охраны. Для дальнейшего разбирательства мужчину нарушителя передали полицейским.
 
За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии в Орле и области отработали около 100 тревожных сигналов. Задержаны девять граждан. Наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Северном и Железнодорожном районах областного центра.



Артём Ежаков


 
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