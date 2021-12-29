В Орловской клинической больнице задержали дебошира

36-летнего мужчины вывели из здания сотрудники Росгвардии.

Орловские росгвардейцы отреагировали на сигнал из областной клинической больницы и задержали там 36-летнего нарушителя общественного порядка, – сообщает сайт управления. Мужчина осыпал посетителей и персонал медучреждения потоком брани, а затем и вовсе умышленно повредил больничное имущество. Успокоил дебошира наряд вневедомственной охраны. Для дальнейшего разбирательства мужчину нарушителя передали полицейским.



За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии в Орле и области отработали около 100 тревожных сигналов. Задержаны девять граждан. Наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Северном и Железнодорожном районах областного центра.