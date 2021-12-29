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8:44, 29 декабря 2021 года

В Орловской области сохраняется допандемийный показатель безработицы

В банке вакансий в несколько раз больше предложений, чем официально зарегистрированных соискателей.


В ноябре в Орловской области сохранился тот же уровень безработицы, что и в октябре. Об этом сообщает территориальный орган службы статистики. В последнем осеннем месяце в областных службах занятости было зарегистрировано 3,2 тыс. орловцев. Из них 2,5 тыс. человек имели официальный статус безработного. 2,1 тыс. орловцев получали пособие. 
 
По сравнению с прошлым годом успехи значительные. В ноябре 2020-го первые два показателя были на 5,3 тыс. и 4,9 тыс. больше.
 
В ноябре 2021-го трудоустроен 281 человек, что в 2,3 раза меньше, чем год назад. Получили статус безработного 493 жителя региона.
 
Что касается вакансий, то Орёлстат, ссылаясь на региональный департамент труда и занятости, сообщил, что орловские работодатели готовы предложить 8,9 тыс. вакансий.



Артём Ежаков


 
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