В Орловской области сохраняется допандемийный показатель безработицы

В банке вакансий в несколько раз больше предложений, чем официально зарегистрированных соискателей.

В ноябре в Орловской области сохранился тот же уровень безработицы, что и в октябре. Об этом сообщает территориальный орган службы статистики. В последнем осеннем месяце в областных службах занятости было зарегистрировано 3,2 тыс. орловцев. Из них 2,5 тыс. человек имели официальный статус безработного. 2,1 тыс. орловцев получали пособие.



По сравнению с прошлым годом успехи значительные. В ноябре 2020-го первые два показателя были на 5,3 тыс. и 4,9 тыс. больше.



В ноябре 2021-го трудоустроен 281 человек, что в 2,3 раза меньше, чем год назад. Получили статус безработного 493 жителя региона.



Что касается вакансий, то Орёлстат, ссылаясь на региональный департамент труда и занятости, сообщил, что орловские работодатели готовы предложить 8,9 тыс. вакансий.