В Кромах с одной из ёлок похитили почти все гирлянды

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9:06, 29 декабря 2021 года
В Кромах с одной из ёлок похитили почти все гирляндыВозможный виновник кражи и порчи новогоднего настроения уже найден, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В Кромах установили подозреваемого в краже 12 из 15 электрогирлянд, повешенных на ёлке перед кафе индивидуального предпринимателя. Украшения сняли ночью, но благодаря камерам личность злоумышленника удалось установить.
На гирлянды покусился 35-летний мужчина. Пропажа пока не найдена. Фигуранту предъявлено обвинение. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.
Артём Ежаков