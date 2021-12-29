В Кромах с одной из ёлок похитили почти все гирлянды

Возможный виновник кражи и порчи новогоднего настроения уже найден, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В Кромах установили подозреваемого в краже 12 из 15 электрогирлянд, повешенных на ёлке перед кафе индивидуального предпринимателя. Украшения сняли ночью, но благодаря камерам личность злоумышленника удалось установить.



На гирлянды покусился 35-летний мужчина. Пропажа пока не найдена. Фигуранту предъявлено обвинение. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.