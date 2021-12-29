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9:38, 29 декабря 2021 года Двое спасены из пожара в многоквартирном доме на ул. Металлургов в Орле 82-летнюю пенсионерку пришлось госпитализировать.





28 декабря в районе восьми часов вечера на ул. Металлургов в Орле загорелась одна из квартир в жилом здании. Очаг пожара возник в зале – пламя повредило обои, остекление и пластиковую дверь. Предварительной причиной ЧП называют аварийный режим работы электропроводки.



Сотрудниками 2-й и 3-й ПСЧ эвакуировано 5 человек, двое спасены. 82-летнюю пенсионерку пришлось госпитализировать в ООКБ.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 12 раз, из них 6 выездов пришлись на пожары, 6 – на различные происшествия.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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