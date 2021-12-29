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10:33, 29 декабря 2021 года Почти 3 тысячи орловских родителей готовы привить детей от COVID-19 Препарат «Спутник М» готовы принять в регионе уже на этой неделе.





Почти 3 тысячи орловских родителей готовы привить детей от COVID-19 «Спутником М». Об этом заявил сегодня во время брифинга для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Чиновник подчеркнул, что первую партию детского препарата область готова принять уже на этой неделе, однако поставки зависят от федералов.



Двухкомпонентный «Спутник М» рекомендован к применению подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. В Орловской области таковых насчитывается порядка 59 тыс. человек.





Артём Ежаков





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