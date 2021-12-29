Главная » Новости



10:50, 29 декабря 2021 года В новогодние каникулы орловские поликлиники перейдут в режим «выходного дня» Скорая помощь и круглосуточные стационары продолжат стандартную работу.





На предстоящих праздниках поликлиники Орловской области будут работать в режиме «выходного дня». Расписания должны появиться на их сайтах. Об этом заявил во время брифинга для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Одновременно для всех медучреждений вводится режим повышенной готовности. Скорая помощь, включая санавиацию, а также круглосуточные стационары продолжат стандартную работу.



Также Шувалов напомнил, что прививку от COVID-19 невозможно будет сделать 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января. В иные дни новогодних каникул прививочные пункты будут работать с 10:00 до 16:00. Уровень коллективного иммунитета в области достиг отметки в 60,5%. Темпы прививочной кампании замедлились, в том числе и против гриппа, поэтому глава депздрава призвал всех найти время и пройти процедуру.





Артём Ежаков





Новости СМИ2