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11:11, 29 декабря 2021 года

В Орловской области подорожает единый социальный проездной билет

С 1 января его стоимость составит 500 рублей.


В Орловской области подорожает ЕСПБ. Это следует из постановления регионального правительства № 812 от 28 декабря 2021 года. Документом вносятся изменения в постановление от 18 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области».
«В пункте 1 слова «Ввести с 1 апреля 2020 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет стоимостью 450 рублей в месяц» заменить словами «Ввести с 1 января 2022 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет стоимостью 500 рублей в месяц», – следует из текста документа.



Артём Ежаков


 
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