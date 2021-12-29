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11:11, 29 декабря 2021 года В Орловской области подорожает единый социальный проездной билет С 1 января его стоимость составит 500 рублей.





В Орловской области подорожает ЕСПБ. Это следует из постановления регионального правительства № 812 от 28 декабря 2021 года. Документом вносятся изменения в постановление от 18 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области». «В пункте 1 слова «Ввести с 1 апреля 2020 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет стоимостью 450 рублей в месяц» заменить словами «Ввести с 1 января 2022 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет стоимостью 500 рублей в месяц», – следует из текста документа.





Артём Ежаков





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