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11:23, 29 декабря 2021 года Знаменка Орловская 20 лет ждёт чистой воды и отремонтированных дорог На днях с жителями посёлка встретились представители органов власти, ОНФ и прокуратуры.





С ржавой водой, без дорог и освещения жители Знаменки Орловской живут уже 20 лет. Люди обращались во все инстанции, но проблемы до сих пор не решены. На днях людей выслушали представители органов власти, ОНФ и прокуратуры.



Источником воды в посёлке являются собственные скважины. Качество воды – сомнительное. На встрече люди показали и саму мутную воду, и пропитанный ржавчиной фильтр, который приходится менять раз в месяц.



Отсутствие центрального водопровода в Знаменке не единственная проблема. Люди жалуются на плохие дороги и отсутствие освещения.



Со своими проблемами жители уже не раз обращались во все инстанции. Даже послание президенту записывали. Просьбу о помощи написали в Общероссийский народный фронт и прокуратуру.



Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «20 лет люди ждали. Сегодня они хотят понять о реальных сроках».

Прежде чем сделать дорогу, надо решить вопрос с водой. Финансов это требует немалых. И жители, и руководство Знаменки надеются, что с преобразованием района в Орловский округ, посёлок попадет в программу благоустройства сельских территорий.



Николай Логвинов, референт городского поселения Знаменка: «Мы начали готовить проектно-сметную документацию, проект водоснабжения этого района».

В 2022 году этот проект должен быть готов, осталось найти деньги на его реализацию. ОНФ и прокуратура пообещали не остаться в стороне.



Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «ОНФ будет продолжать работу с органами прокуратуры и разрабатывать совместные действия по реальной помощи жителям».

Екатерина Селищева, заместитель прокурора Орловского района: «Прокуратурой Орловского района будет проведена проверка, при выявлении нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования направленный, на устранение нарушений закона и на восстановление прав граждан».

За развитием инфраструктуры в Знаменке Орловской будет следить и наша телерадиокомпания.





Татьяна Тимохина





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