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11:45, 29 декабря 2021 года Под Ливнами ссора супругов закончилась смертью мужа По данным следствия, жена зарезала спутника жизни из-за услышанного оскорбления.





Ливенские следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины, случившегося в понедельник в селе Никольское, – сообщает сайт СУ СК. В преступлении подозревают 52-летнюю жену погибшего. Известно, что чета была пьяна, затем супруги поссорились и мужчина оскорбил возлюбленную. Уязвленная женщина ударила обидчика ножом в грудь. Медики не смогли спасти потерпевшего – он умер в больнице в этот же день.



По ч. 1 ст. 105 фигурантке грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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