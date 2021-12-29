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11:45, 29 декабря 2021 года

Под Ливнами ссора супругов закончилась смертью мужа

По данным следствия, жена зарезала спутника жизни из-за услышанного оскорбления.


Ливенские следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины, случившегося в понедельник в селе Никольское, – сообщает сайт СУ СК. В преступлении подозревают 52-летнюю жену погибшего. Известно, что чета была пьяна, затем супруги поссорились и мужчина оскорбил возлюбленную. Уязвленная женщина ударила обидчика ножом в грудь. Медики не смогли спасти потерпевшего – он умер в больнице в этот же день.

По ч. 1 ст. 105 фигурантке грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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