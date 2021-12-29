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11:29, 29 декабря 2021 года

В 2022 году для жителей Орловского района изменятся налоговые реквизиты

Это связано с преобразованием района в муниципальный округ. Подробности рассказала заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Орловской области Татьяна Енина.


 Как изменятся реквизиты уплаты налогов для жителей Орловского района в связи с его преобразованием в муниципальный округ?

- После объединения городских и сельских поселений Орловского района в муниципальное образование «Орловский муниципальный округ Орловской области» в Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований включен новый код ОКТМО: 54 501 000 – Орловский муниципальный округ.

Именно этот реквизит будет теперь применяться для заполнения отчетности и уплаты налогов. Ранее действующие коды ОКТМО Орловского муниципального района, его городских и сельских поселений с 1 января 2022 года будут аннулированы.

Где будут использоваться новые реквизиты?

- Новые реквизиты будут использоваться налогоплательщиками при оформлении платёжных документов и заполнении налоговых деклараций. Особенно это актуально для представителей бизнеса – организаций и индивидуальных предпринимателей, поскольку они регулярно представляют в налоговые инспекции различную отчетность, уплачивают налоги.

Кроме того, с первых рабочих дней 2022 года начнётся очередная декларационная кампания, и код ОКТМО – один из важных реквизитов в декларации по форме 3-НДФЛ, которые граждане подают, чтобы отчитаться о доходах или заявить налоговый вычет.

Чем грозит ошибка в коде?

- Ошибки в указании кода ОКТМО может быть опасна для налогоплательщика в том плане что, денежные средства могут быть зачислены в другой муниципалитет. То есть, перечисленные налоговые платежи аккумулируются на неверном ОКТМО, а в правильном - образуется задолженность. А это, в свою очередь, может запустить механизм принудительного взыскания налоговой задолженности. Исправить ошибку можно заявлением на уточнение платежа, поданным в налоговую инспекцию. Но, разумеется, лучше сразу указывать все реквизитов кода ОКТМО.

Есть ли какой-то способ избежать ошибки в реквизитах, кроме как выучить код наизусть?

- Уточнить ОКТМО и другие необходимые реквизиты можно в специальном разделе сайта ФНС России www.nalog.gov.ru

Там специальный есть раздел, который так и называется «Реквизиты для заполнения отчётности и расчётных документов». Здесь размещена удобная таблица реквизитов налоговых органов региона, где помимо кодов ОКТМО указаны данные счета и банка получателя. Выйти в этот раздел сайта можно с главной страницы. Выбрав рубрики «Налогообложение в Российской Федерации» - «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности» - «Реквизиты для заполнения отчётности и расчётных документов».

Кроме того, избежать ошибок при заполнении платёжного документа или платёжного поручения поможет интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин». Воспользоваться им могут все категории налогоплательщиков, нужные реквизиты можно выбрать из справочников.

Таким образом, с 1 января 2022 года при заполнении платёжных поручений и налоговых деклараций жителям Орловского муниципального округа нужно указывать код ОКТМО 54 501 000.


Анна Вайсергисер


 
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