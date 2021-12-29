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11:55, 29 декабря 2021 года На Орловщине впервые прошли Маккавеевские чтения Основатель отечественной гидротехники Николай Маккавеев заложил фундамент научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов на географическом факультете МГУ. Ежегодно в день рождения профессора там проходят Маккавеевские чтения. В этом году они впервые состоялись на родине лауреата Ломоносовской премии – в деревне Алёшня Залегощенского района.





Алёшненская школа носит имя Николая Ивановича Маккавеева - человека, для которого география стала смыслом жизни. Его юные земляки могут пойти по стопам создателя научной школы. На первых Маккавеевских чтениях подписали соглашение, которое открывает географические горизонты для школьников. Их ждут в МГУ на экскурсии, обеспечат атласами и книгами. Столичные профессора готовы приезжать на Орловщину и проводить уроки на природе. Школьники смогут посетить и созданную Николаем Маккавеевым научно-исследовательскую лабораторию эрозии почв и русловых процессов. Это единственная в мире лаборатория, которая занимается проблемами речного бассейна. Несмотря на поток исследований, работы нашего земляка по сей день являются фундаментом и опорой для научных открытий.



Александр Маекавеев, кандидат географических наук Института географии РАН: «Его основная задача была ездить по рекам и исправлять там недостатки судоходства, то есть давать рекомендации, где надо подправить фарватер, углубить его или наоборот, где поставить земснаряды».

Часть научных изысканий Маккавеева пришлась на военное время. Он мог остаться в тылу, но предпочел уйти на фронт добровольцем.



Но мысли о работе Николая Ивановича никогда не покидали. Диссертацию он защищал во время войны - в бомбоубежище. С фронта его отпустили на один день. Из-за бомбардировок защита кандидатской прервалась. В часть вернулся с опозданием, за что был арестован. После в составе батальона отправился на переправу «Невская Дубровка».



Маккавеевские чтения на Орловщине прошли в подобном формате впервые, но - не в последний раз. Все доклады обретут форму - станут частью научного сборника.





Анна Вайсергисер





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