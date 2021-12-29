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12:30, 29 декабря 2021 года Амчанин стал жертвой мошенников при покупке автодвигателя в Интернете Злоумышленники поместили объявление о продаже устройства под видом реальной фирмы.





В Мценске полицейские ищут интернет-мошенников, обманувших местного жителя при покупке автомобильного двигателя, – сообщает сайт областного УМВД. Мужчина стал жертвой преступников, просматривая объявления на рекламном сайте. Увидев предложение от известной фирмы, он связался с продавцом, который потребовал предоплату – 28 тысяч рублей. Затем амчанин перевел ещё 31 тысячу. В ответ покупателю выслали договор, но приобретения он так и не дождался.



Позже, разыскивая продавца, мужчина узнал, что по указанному в документе адресу фирмы никогда не было.





Артём Ежаков





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