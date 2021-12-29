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14:30, 29 декабря 2021 года Накануне жертвами коронавируса стали 7 орловцев В регионе зафиксировано 160 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 160 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 70 101).



Накануне выписано 827 орловцев (всего – 65 353), умерло 7 человек – 1 485 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 66,5%.





Артём Ежаков





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