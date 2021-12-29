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12:45, 29 декабря 2021 года Открытие детского сада на ул. Кузнецова в Орле перенесено на неопределенный срок Торжественная церемония должна была состояться сегодня. Причины отмены неизвестны.





Открытие детского сада в Северном районе Орла на улице Кузнецова, которое должно было состояться сегодня, переносится на неопределенный срок. Об этом нам сегодня рассказали в администрации областного центра. Причины в мэрии не называют.



Учреждение рассчитано на 80 детей в возрасте до трех лет. Оно было полностью укомплектовано еще до открытия. Объект построен в рамках нацпроекта «Демография».





Юлия Сулим





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