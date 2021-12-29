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13:20, 29 декабря 2021 года Удорожание стройматериалов сорвало свыше сотни капремонтов в Орловской области Не состоялись каждые третьи торги из запланированных.





В 2022 году в Орловской области не состоялись каждые третьи торги на проведение жилищного капремонта. Об этом сообщает региональный информационный портал. Из 401 запланированного аукциона сорвалось 122. Объем нереализованных средств составил 595,9 млн рублей. В прошлом году при 400 объявленных тендерах подрядчика не удалось найти в 30 случаях.



Основной причиной сложившейся ситуации называют резкое удорожание стройматериалов. Только в октябре уходящего года подъем составил 26% по отношению к декабрю 2020-го.





Артём Ежаков





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