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13:45, 29 декабря 2021 года ООКБ выделили около 10 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам Это распоряжение подписано губернатором Орловской области Андреем Клычковым.





Орловская областная клиническая больница получит порядка 10 миллионов рублей на стимулирующие выплаты персоналу. Распоряжение о выделении финансирования из регионального казны подписал губернатор Андрей Клычков. Деньги положены медикам из-за возросшей нагрузки в пандемию.



Ранее глава региона поручил проработать вопрос о повышении размера стимулирующей выплаты персоналу реанимационной службы и дежурным сменам ООКБ, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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