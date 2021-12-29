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13:25, 29 декабря 2021 года

Орловчанка Светлана Каськова оказалась среди победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Дизайнер была отмечена сразу в двух номинациях.


 На днях в Саранске состоялся VII Всероссийский конкурс «Туристический сувенир», где сразу в двух номинациях орловский дизайнер Светлана Каськова заняла третье место.

Продукция, которую выпускает Светлана, хорошо знакома орловцам. Это и наборы открыток, и магниты, и книжки-раскраски. И везде присутствует тема родного города: известные здания, памятники, улицы, портреты писателей-орловцев. Неповторимые авторские сувениры с душой и личным отношением к предмету и позволили Светлане стать одной из лучших в стране.

Вопрос о качественной, необычной и интересной сувенирной продукции в нашем регионе звучит довольно часто, но даже когда она вдруг появляется, реализовать проект от начала до конца приходится самому автору. У Светланы на это свой, уже опытный взгляд. Девушка отмечает, что сувенирная продукция хорошо раскупается в тех регионах, где развит туризм - Золотое кольцо, Нижний, Пермь, Казань, и дизайнеры там горят желанием создавать что-то новое.

А пока массовый турист не спешит в наш регион, своё творчество Светлана дарит землякам. Серию новогодних баннеров за её авторством можно увидеть на улицах Орла.


Эва Стасюлевич


 
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