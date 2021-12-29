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15:00, 29 декабря 2021 года

Водовод от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина в Орле готов к вводу в эксплуатацию

Сооружение длиной 3,6 км получило разрешительную документацию.


Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдало МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» разрешение на ввод в эксплуатацию водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина, – сообщает сайт мэрии Орла.

Объект обошелся в 78,5 млн рублей и полгода рабочего времени. Запуск водовода повысит качество воды для более чем полутора тысяч орловцев. Он построен в рамках федеральной, национальной и региональной программ по улучшению качества питьевой воды. В их рамках создадут станцию умягчения воды на Окском водозаборном узле, станцию очистки и обезжелезивания воды в Кромах и станцию умягчения на Комсомольском ВЗУ.


Артём Ежаков


 
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