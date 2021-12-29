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15:34, 29 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловщина в ожидании первой партии «Спутника М». Препарат предназначен для вакцинации подростков.



- 20 лет - в ожидании чистой воды. Жителям Знаменки пообещали решить проблему.



- Дизайнер Светлана Каськова дарит свои поздравления орловцам. Её авторские баннеры можно увидеть на улицах Орла.



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