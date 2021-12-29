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16:02, 29 декабря 2021 года Открытие двух детских садов в Орле перенесено на январь Причина – оформление нужных документов.





Открытие детских садов на ул. Кузнецова и Планерной в Орле перенесено на январь из-за необходимости закончить оформление нужных документов, – сообщает сайт городской администрации. Все основные строительные и косметические работы были завершены ранее.



Оба учреждения рассчитаны на 80 детей в возрасте до трех лет. Объекты построены в рамках проекта «Демография».



В садике на Планерной до сих пор остаются места. Подать заявление о постановке на учёт можно в отделе дошкольного образования управления образования, спорта и физической культуры мэрии Орла. Подробнее – по ссылке.





Артём Ежаков





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