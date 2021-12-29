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16:35, 29 декабря 2021 года Три суда оставили в силе дисциплинарное взыскание высокопоставленному мценскому полицейскому Заместителю начальника отдела – начальника полиции МО МВД России «Мценский» грозит увольнение.





Три судебные инстанции отказались удовлетворять иск начальника отдела – начальника полиции МО МВД России «Мценский» и снимать с него наложенное дисциплинарное взыскание о неполном служебном соответствии. Тяжба высокопоставленного полицейского прошла через местный районный суд, апелляционный и кассационный.



Ранее в деревне Карандаково Мценского района ИП отремонтировал дорогу местного значения по муниципальному контракту, и мужчина, имея рядом собственность, участвовал в приемке работ, оставив подпись на документах, согласившись, что работы выполнены полностью и без замечаний. Затем мужчина потребовал от подрядчика выполнить дополнительную работу за свой счет, а после его отказа организовал доследственную проверку ИП по фактам якобы противоправных действий при ремонте дороги. В действиях полицейского его коллеги усмотрели конфликт интересов.



В судах правоохранитель безуспешно доказывал, что проверка в отношении него была проведена не полностью – не были опрошены граждане, которые могли бы пояснить об отсутствии в его действиях каких-либо служебных нарушений. Также выяснилось, что с обжалованием он опоздал на три месяца.



После вступления вердикта в законную силу полицейский будет уволен по отрицательным основаниям.





Артём Ежаков





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