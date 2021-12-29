В Орле взрослые исполняют новогодние желания детей

Региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к масштабной акции «Ёлка желаний».

Среди шаров и гирлянд - яркие открытки. Это не просто украшения для новогодней елки, это - заветные желания. И у каждого ребенка, их загадавшего, будет свой персональный Дед Мороз, который воплотит мечту в жизнь. А депутат Госдумы Ольга Пилипенко исполнит желание не одного ребёнка, а целого детского сада. Подарком станут игрушки.

Детский сад №16 города Орла находится под пристальным вниманием регионального отделения партии «Единая Россия». И садик получает подарки не только к праздникам. Шефы навещают своих подопечных регулярно.

Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы здесь постоянно занимаемся улучшением материально-технической базы, ремонтом - замена окон, крыши, пищеблока, и решаем многие вопросы, с которыми заведующая Алла Ивановна к нам обращается. И мы охотно откликаемся».

В роли волшебника выступил и заместитель секретаря реготделения партии Михаил Вдовин. Он исполнит желания 12-летней Алисы. Девочку воспитывает бабушка. Она буквально угадывает желания Алисы, ведь ребёнок говорить не умеет.

Адресаты акции - дети с особенностями здоровья, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети из многодетных семей. На «Ёлке желаний» в региональном отделении партии «Единая Россия» больше 50 открыток. Желания у детей самые разные. И все их планируют исполнить к 1 января.