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18:17, 29 декабря 2021 года

В качестве подарка к Новому году отделение онкологии и гематологии НКМЦ имени Круглой получило инфузоматы

Эти аппараты необходимы для проведения химиотерапии. Стоят они недёшево. Приобрести его помогли участники благотворительного марафона «Ёлка добра», который проводит Орловская торгово-промышленная палата.


Детские мечты под Новый год чаще всего - простые: куклы, машинки или плюшевые игрушки. Но есть те, кто в волшебную ночь загадает одно, - здоровье. Это пациенты отделения онкологии и гематологии НКМЦ им. Круглой. Лечить детей со сложными диагнозами невозможно без современного дорогостоящего медоборудования. 
 
Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З. И. Круглой: «Мы обратились за помощью к нашим меценатам, к нашим благотворителям, и они подарили нам два инфузомата и специализированные стойки к ним».
 
Приобрести медоборудование удалось благодаря марафону «Ёлка добра». В четвертый раз его проводит Орловская торгово-промышленная палата. 
 
Светлана Ковалева, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Мы пошли в такой концепции, что мы помогаем месту - больнице им. Круглой. И мы идем по разным отделениям. В этом году вернулись в то, с которого начинали четыре года назад, - отделение онкологии, очень страшное отделение».
 
Деньги перечисляли индивидуальные предприниматели и крупные компании нашего региона. Меньше, чем за месяц 32 благотворителя собрали 900 тысяч рублей. 
 
Елена Шураева, участник благотворительного марафона «Ёлка добра»: «Хочется высказать огромную благодарность зато, что есть этот почин, за то, что к нему могут присоединиться самые разные предприятия».
 
Сами меценаты говорят: если есть возможность - они всегда рады помочь. Самой главной радостью для этих взрослых будет здоровье маленьких пациентов НКМЦ им. Круглой.



Юлия Сабельникова


 
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