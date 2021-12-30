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17:30, 30 декабря 2021 года Итоги 2021 года. Татьяна Тимохина В коллективе ГТРК «Орёл» Татьяну Тимохину называют «наша певчая птица». Если Татьяна поёт, значит в её мире всё спокойно.





Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина считает свою работу замечательной – можно и город увидеть с высоты птичьего полёта, и пробраться потаёнными тропами к озеру с уникальными кувшинками, и просто от души отдохнуть на фестивале «Казачий рубеж». Кстати, одним из главных событий уходящего года для Татьяны стала победа на Всероссийском фестивале «Золотое кольцо России».





Татьяна Тимохина





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