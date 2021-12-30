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21:30, 30 декабря 2021 года Итоги 2021 года. Эва Стасюлевич Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич отвечает за культурную составляющую новостной повестки.





О культурных событиях принято рассказывать в финале выпуска новостей. Но это не потому, что новости культуры менее важные по сравнению с политическими и экономическими. Просто выпуск новостей хочется завершать чем-то позитивным.



Как отмечает корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич, трудности уходящего года ей удалось компенсировать возможностью увидеть театральные постановки и побывать на концертах и поэтических вечерах, первой узнать тайны, раскрытые археологами, а затем рассказать обо всём этом телезрителям. Кстати, в 2021 году Орловщина дважды становилась центром громких археологических и исторических сенсаций. В центре Орла - у Красного моста и на стрелке - археологи, снимая грунт, постепенно обнажали слои XIX, XVIII, XVII веков. Были обнаружены артефакты, доказывающие, что наш город древнее, чем принято считать. А найденные в Новодеревеньковском районе исторические предметы и вовсе стали поводом к сенсации – там найдено место Судбищенской битвы.





Эва Стасюлевич





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