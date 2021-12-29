Главная » Новости



18:55, 29 декабря 2021 года «Мчимся весело на санках, на «ватрушках» и ледянках…» Юные орловцы осваивают городские горки. А взрослые ломают голову, как зимнюю забаву сделать безопасной. Горки Орла изучала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.





У школьников начались зимние каникулы. Погода позволяет много времени проводить на свежем воздухе. Одна из популярных зимних забав – катание с горок. Правда, такая забава не всегда безопасна для здоровья. Орловцы, живущие рядом с парком «Ботаника», решили взять горку под свою опеку. Сергей Голубев, житель г. Орла: «Все трассы сначала сами проезжаем, и в межсезонье убираем завалы, торчащие ветки, острые бутылки». В Детском парке находится единственная горка в городе, которая имеет сертификат качества. Она построена с соблюдением всех требований ГОСТа. Но популярностью она пользуется только у малышей. А те, кто постарше, ищут места, где дух захватывает сильнее. В администрации города над вопросом безопасности снежных горок работают, однако, требования ГОСТа, предъявляемые к этим местам, очень жёсткие. Мераб Дохнадзе, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации г.Орла: «Искусственное покрытие, которое должно иметь несколько зон и участков - скольжение, торможение, с противоуклоном, зона старта, специальное ограждение». Единственное, что смогли пока сделать, так это установить запрещающие знаки. Кстати, посыпать песком и солью несанкционированные горки, как решили ранее, не будут - это приводит к нарушению экологических норм. Да и каждый человек вправе решать сам, что ему важнее – удовольствие или здоровье.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2