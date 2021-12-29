среда 29.12.2021 19:12:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:55, 29 декабря 2021 года

«Мчимся весело на санках, на «ватрушках» и ледянках…»

Юные орловцы осваивают городские горки. А взрослые ломают голову, как зимнюю забаву сделать безопасной. Горки Орла изучала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.


У школьников начались зимние каникулы. Погода позволяет много времени проводить на свежем воздухе. Одна из популярных зимних забав – катание с горок. Правда, такая забава не всегда безопасна для здоровья. Орловцы, живущие рядом с парком «Ботаника», решили взять горку под свою опеку.
 
Сергей Голубев, житель г. Орла: «Все трассы сначала сами проезжаем, и в межсезонье убираем завалы, торчащие ветки, острые бутылки».
 
В Детском парке находится единственная горка в городе, которая имеет сертификат качества. Она построена с соблюдением всех требований ГОСТа. Но популярностью она пользуется только у малышей. А те, кто постарше, ищут места, где дух захватывает сильнее. 
 
В администрации города над вопросом безопасности снежных горок работают, однако, требования ГОСТа, предъявляемые к этим местам, очень жёсткие. 
 
Мераб Дохнадзе, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации г.Орла: «Искусственное покрытие, которое должно иметь несколько зон и участков - скольжение, торможение, с противоуклоном, зона старта, специальное ограждение».
 
 
Единственное, что смогли пока сделать, так это установить запрещающие знаки. Кстати, посыпать песком и солью несанкционированные горки, как решили ранее, не будут - это приводит к нарушению экологических норм. Да и каждый человек вправе решать сам, что ему важнее – удовольствие или здоровье.



Юлия Опанасюк


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.