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7:15, 30 декабря 2021 года Пензенскую фирму оштрафовали за порчу плодородной орловской земли Было уничтожено 2,8 тыс. кв. метров пригодной для сельхозпосадок почвы.





Управление Россельхознадзора выявило факт уничтожения 2,8 тыс. кв. метров плодородного слоя почвы на земельном участке сельхозназначения, расположенном в Становском сельском поселении. Правонарушение допустила пензенская фирма «Подводник», перемешавшая грунт в ходе ремонта трубопровода.



За причиненный вред предприятие выплатит 50 тыс. рублей.





Артём Ежаков





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