Покровская ЦРБ получит новый биохимический анализатор

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8:03, 30 декабря 2021 года
Покровская ЦРБ получит новый биохимический анализаторПрибор для исследования различных веществ обойдётся почти в треть миллиона рублей.
В Покровскую центральную районную больницу за счёт средств регионального бюджета купят биохимический анализатор стоимостью в 326 тысяч рублей, – сообщает сайт областного правительства.
Оборудование позволит проводить исследования электролитов, ферментов, гормонов и многого другого. Он обеспечивает выполнение различных тестов и анализов, включая срочные
Артём Ежаков