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8:03, 30 декабря 2021 года Покровская ЦРБ получит новый биохимический анализатор Прибор для исследования различных веществ обойдётся почти в треть миллиона рублей.





В Покровскую центральную районную больницу за счёт средств регионального бюджета купят биохимический анализатор стоимостью в 326 тысяч рублей, – сообщает сайт областного правительства.

Оборудование позволит проводить исследования электролитов, ферментов, гормонов и многого другого. Он обеспечивает выполнение различных тестов и анализов, включая срочные





Артём Ежаков





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