Орловская область перевыполнила план Минсельхоза по экспорту товаров АПК

Регион продал товары в другие страны на 14,6% больше целевого показателя.

В 2021 году в Орловской области на 14,6% перевыполнен план экспорта продукции агропромышленного комплекса, поставленный Минсельхозом РФ в рамках национального проекта, – сообщает региональный информационный портал. Область отправила за границу собственные сельхозтовары на сумму в 105,4 млн долларов США.



Наиболее популярна за рубежом масложировая продукция Орловщины – 48% в экспортном «пироге», на долю зерновых приходится кусок в 33%. Также пользуются спросом рапсовые и льняные семена, соевые бобы и грибы лисички.