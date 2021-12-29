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19:27, 29 декабря 2021 года

Василий Иконников исполнил желание 10-летней орловчанки

Девочка давно мечтала побывать в столице.


«Ёлка желаний» продолжает исполнять мечты маленьких орловцев. Добрым волшебником для 10-летней Маши Сейфуллаевой из Ливен стал член Совета Федерции от Орловской области Василий Иконников.
 
Школьница хотела увидеть Москву. Такое желание она написала на шаре-игрушке. И оно исполнилось. Маше с мамой удалось побывать на Красной площади, у могилы Неизвестного солдата, посетить цирк на Цветном бульваре. Впечатления навсегда останутся в памяти девочки, а виды предновогодней столицы теперь будут украшать семейный фотоальбом.



Надежда Невматулина


 
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