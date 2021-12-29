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19:48, 29 декабря 2021 года

Мценский дом-интернат для детей-инвалидов получил новый автомобиль

Новогодний подарок вручила руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.


Сегодня Мценский дом-интернат для детей-инвалидов получил новый автомобиль. Специализированный транспорт с подъёмником для  инвалидного кресла  этому учреждению просто необходим. В доме интернате - 69 воспитанников с тяжелыми недугами, есть и паллиативные дети.
 
Марина Толмакова, директор Детского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками: «Едет  ребенок в больницу, мы везем одного, нам для этого надо вывезти автобус   на 14 мест, это затратно и неудобно. А на этой машине можно отвезти ребёнка- колясочника и сопровождающего.  Машина маленькая, и подъехать в любое место можно».
 
Автомобиль   за 1 млн. 700 тысяч рублей был приобретен за счёт областного бюджета по региональной программе «Доступная среда».



Татьяна Тимохина


 
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