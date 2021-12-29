Мценский дом-интернат для детей-инвалидов получил новый автомобиль

Новогодний подарок вручила руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

Сегодня Мценский дом-интернат для детей-инвалидов получил новый автомобиль. Специализированный транспорт с подъёмником для инвалидного кресла этому учреждению просто необходим. В доме интернате - 69 воспитанников с тяжелыми недугами, есть и паллиативные дети.

Марина Толмакова, директор Детского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками: «Едет ребенок в больницу, мы везем одного, нам для этого надо вывезти автобус на 14 мест, это затратно и неудобно. А на этой машине можно отвезти ребёнка- колясочника и сопровождающего. Машина маленькая, и подъехать в любое место можно».

Автомобиль за 1 млн. 700 тысяч рублей был приобретен за счёт областного бюджета по региональной программе «Доступная среда».