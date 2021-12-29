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Главная » Новости

20:17, 29 декабря 2021 года

Дело о фиктивной приемке футбольного поля в Знаменке передано в суд

Приговор огласят главному специалисту отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик».


Заводской районный суд начинает рассмотрение уголовного дела замначальника отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик», – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры. Ему вменяют превышение должностных полномочий при приемке футбольного поля в Знаменке, возводимого в рамках проекта «Демография».
 
Установлено, что при проверке качества работы подрядной фирмы «Пром-экология» обвиняемый допустил использование фирмой более дешевого щебня. Позднее подозреваемый подписал акты выполненных работ. Региональный бюджет потерял более 12 миллионов рублей.

Дело в отношении подрядчика уже рассматривается в суде.



Артём Ежаков


 
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