В Малоархангельске женщину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Она заплатит 15 тыс. рублей.

Малоархангельский районный суд на 15 тыс. рублей оштрафовал заболевшую COVID-19 женщину за нарушение режима самоизоляции. Спустя два дня после подтверждения у неё коронавирусной инфекции пациентка посетила похороны родственницы.



Недавно вдвое меньший штраф получил житель Орла. Он тоже вышел больным из дома, посетив аптеку и кладбище. При этом он заявил, что ни с кем не контактировал. Эти обстоятельства суд назвал исключительными и смягчил наказние.