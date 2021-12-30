В Малоархангельске женщину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

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9:07, 30 декабря 2021 года
В Малоархангельске женщину оштрафовали за нарушение режима самоизоляцииОна заплатит 15 тыс. рублей.
Малоархангельский районный суд на 15 тыс. рублей оштрафовал заболевшую COVID-19 женщину за нарушение режима самоизоляции. Спустя два дня после подтверждения у неё коронавирусной инфекции пациентка посетила похороны родственницы.
Недавно вдвое меньший штраф получил житель Орла. Он тоже вышел больным из дома, посетив аптеку и кладбище. При этом он заявил, что ни с кем не контактировал. Эти обстоятельства суд назвал исключительными и смягчил наказние.
Артём Ежаков