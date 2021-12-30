В Орловской области мужчину приговорили к четырем годам заключения за угрозы убийством и живодерство

Осужденный отправится в колонию-поселение.

Свердловский районный суд приговорил 31-летнего ранее судимого мужчину к четырем годам колонии-поселения за угрозы убийством и жестокое обращение с животными, – сообщает сайт областной прокуратуры.



Установлено, что в июне нетрезвый осужденный, угрожая жене занесенной штыковой лопатой, выкрикивал намерения убить супругу. Также он причинил ей телесные повреждения. Спустя несколько дней пьяный мужчина нанес смертельные травмы двум кошкам и собаке.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.