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10:00, 30 декабря 2021 года Орловские дорожные инспекторы поделились с водителем топливом Из-за отсутствия горючего мужчина «заглох» на федеральной трассе.





Орловские инспекторы УГИБДД помогли водителю с топливом. Бензин у мужчины закончился на федеральной трассе Орёл – Тамбов в полукилометре от АЗС. Автолюбитель знаками привлёк внимание полицейской машины и получил помощь – сотрудники полиции пригласили его в салон патрульного «Форда», чтобы согреться, и поделились бензином.



При патрулировании зимних дорог полицейские всегда запасаются канистрой с топливом, проводами «прикуривания» и горячим чаем, поэтому водители могут обращаться к ним за подобного рода помощью в случае необходимости, – сообщает сайт областного УМВД. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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