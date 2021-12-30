Орловские дорожные инспекторы поделились с водителем топливом

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10:00, 30 декабря 2021 года
Орловские дорожные инспекторы поделились с водителем топливомИз-за отсутствия горючего мужчина «заглох» на федеральной трассе.
Орловские инспекторы УГИБДД помогли водителю с топливом. Бензин у мужчины закончился на федеральной трассе Орёл – Тамбов в полукилометре от АЗС. Автолюбитель знаками привлёк внимание полицейской машины и получил помощь – сотрудники полиции пригласили его в салон патрульного «Форда», чтобы согреться, и поделились бензином.
При патрулировании зимних дорог полицейские всегда запасаются канистрой с топливом, проводами «прикуривания» и горячим чаем, поэтому водители могут обращаться к ним за подобного рода помощью в случае необходимости, – сообщает
сайт областного УМВД.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков