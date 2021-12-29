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21:20, 29 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Катания с горок остаются одной из самых любимых зимних забав. Дети - катаются, взрослые – опасаются.

- Особый подарок для особенных детей. Мценский дом-интернат получил специализированный автомобиль.

- Новогодние желания – исполняются. Взрослые дарят игрушки, поездки и даже медоборудование.

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